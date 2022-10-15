ضياء السيد يشيد بـ فيتوريا: مدرب كبير ولديه الوقت الكافي لتطوير الأداء

قال ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إن جدول الدوري المصري للموسم الجديد سوف يساعد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الحالي للمنتخب الأول، في الاستعانة بلاعبيه الدوليين، مشيداً بأداء الفراعنة في أول مباراتين مع المدرب الجديد.

وأضاف ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية، إن فيتوريا يمتلك الوقت الكافي لتطوير أداء المنتخب قبل المباريات الرسمية، وهو مدرب كبير، وهذا ظهر في الأداء الجيد للمنتخب بأول مباراتين.

وأشار السيد، إلى أن جدول مباريات الدوري في الموسم الجديد، سوف يساعد فيتوريا على استدعاء لاعبيه الدوليين. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا