ضياء السيد: اتهام كيروش بتطفيش المدربين «عيب».. ويقلل من قيمة مصر

قال ضياء السيد، مدرب منتخب مصر السابق، إن اتهام كيروش، المدير الفني الأسبق للفراعنة، بتطفيش المدربين الذين يتفاوض معهم الاتحاد المصري لكرة القدم لتدريب المنتخب الوطني، يقلل من قيمة مصر، متابعا: «عيب.. منقلش من منتخب مصر، اللي يقول كده بيقلل من قيمة مصر».

وأضاف «السيد» في حوار ببرنامج «في الاستاد»، على راديو «نجوم اف ام»، أن تسريب أن المدرب لم يوافق على تدريب المنتخب؛ لأنه لم يأخذ مستحقاته كاملة، شيء مسيء، موضحا أن مشكلة كيروش حقيقية؛ إذ أنه جرى خصم عقوبة منه، هو غير متسبب فيها.

ضياء السيد: عرفت بتفاوض الاتحاد مع كيروش من الإعلام

وأوضح مدرب منتخب مصر السابق، أن كيروش تحدث معه كثيرا بعد الرحيل عن السلبيات، لكنه لم يتناقش معه بشأن العودة، لافتا إلى أن معرفته بالمفاوضات مع المدرب أخذها مما تداولته وسائل الإعلام في هذا الشأن.

واستبعد ضياء السيد عودة كيروش، مشيرا إلى أنه ناشد عضو اتحاد الكرة، حازم إمام، بصفته المسؤول عن الملف، بضرورة الذهاب للمدربين المرشحين لقيادة المنتخب، وإجراء الحوار بصورة شخصية، وعرض مشروع الاتحاد من خلال لقاء مباشر.

وأشار مدرب منتخب مصر السابق، إلى أن التفاوض خلال المقابلات الشخصية من قبل مسؤول الاتحاد مع المدرب المرشح لقيادة المنتخب الوطني، سيعكس جدية الأمر، متمنيا التوفيق للاتحاد في اختيار مدير فني جيد للفراعنة.

السيد: مدرب المنتخب الوطني لا بد أن يكون أجنبي

وشدد ضياء السيد على ضرورة أن يكون المدير الفني للمنتخب المصري أجنبي، موضحا أن محمد أبو جبل تصرف بصورة خاطئة بعد المجد الذي حصل عليه في كأس الأمم الأفريقية، خاصة أن ذلك تزامن مع تجديد تعاقده.

وأكد أن محمد صلاح كان مستمتع جدا خلال معسكر المنتخب، لافتا إلى حرصهم على توافر كل شيء بشكل احترافي، لتلافي الشكاوي السابقة، مشيرا إلى نجم ليفربول الإنجليزي أخذ بعض الأمور التي لم يستطع الاتحاد توفيرها بروح المرح، مثل «جرادل» الاستشفاء بالكاميرون.