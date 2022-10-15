5 مشاهد في وفاة أب حزنا بعد رحيل ابنته مريضة السرطان بساعتين.. جنازة مهيبة

أحداث مؤلمة عاشها أهالي منيا القمح بمحافظة الشرقية، عندما توفيت طالبة تدعى رقية عصام ناصف، إثر إصابتها بالسرطان ووفاة والدها بعدها بساعتين حزنا عليها ليتم تشييعهما في جنازة واحده مهيبة، شارك فيها الآلاف من أهالي قرية الصنافين والقري المجاورة لها، وسط حالة من الحزن والبكاء والانهيار بين المشاركين في تشييع الجنازة .

5 مشاهد بحياة طالبة الشرقية

ونستعرض خلال السطور التالية 5 مشاهد مؤثرة في وفاة الطالبة «رقية»، ورحيل والدها من بعدها حزنا على فراقها، حسب حديث المقربين من الأسرة، وهي الواقعة التي تم تناولها بحالة من الحزن الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

1 - أصيبت الطالبة بالسرطان وظلت بالعناية المركزة لمدة 70 يوما بعد تدهور حالتها الصحية .

2 - الأب عقب معرفته بوفاة ابنته دخل في نوبة حزن شديدة أصيب علي إثرها بسكتة دماغية ورحل بعدها مباشرة.

3 - الطالبة كانت تعاني من ارتفاع في درجات الحرارة وبعد تناولها الأدوية والعلاج لم تتحسن حالتها الصحية، وتبين إصابتها بسرطان الدم، وظلت والدتها معها طوال فترة مرضعا في المستشفى.

4 - الأب كان طريح الفراش وتدهورت حالته الصحية بعد معرفته بوفاة ابنته والتي كانت أقرب أفراد الأسرة إلي قلبه، حتى أنه لم يتوقف عن البكاء منذ معرفته بإصابتها.

5 - شيعت جنازة الطالبة ووالدها في مشهد جنائزي مهيب شارك فيه أهالي قرية الصنافين والقري المجاورة لها في مركز منيا القمح .

حزن في القرية بأكملها

وأبدى «سامي» شقيق عصام ناصف الأب المتوفى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حزنه الشديد بعد وفاة ابنة شقيقه ومن بعدها شقيقه حزنا علي وفاتها، مؤكدا أن الجميع في العائلة والقرية بأكملها حزين على وفاتهما نظرا لكون الأب كان شديد التعلق بابنته، وفي الفترة الأخيرة كانت المعاناة شديدة بسبب الظروف الصحية للطالبة ووالدها منذ ظهور مرضها.