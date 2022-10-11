وفاة طالبة الشرقية وإصابة عروس الإسماعيلية بمرض نادر.. أبرز أحداث محافظات مصر

شهدت محافظات مصر عدة أحداث هامة خلال الـ24 ساعة الماضية كان أبرزها واقعتين حزينتين وهما مرض عروس في الإسماعلية بمرض نادر في العظام والنخاع الشوكي قبل زفافها، ووفاة طالبة في مدرسة اعدادية بعد تعرضها للإغماء في محافظة الشرقية، وعلى الجانب الآخر حدثت انتعاشة في السياحة بـ4 محافظات قبل مؤتمر قمة المناخ المفترض انعقاده في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

إصابة عروس في الإسماعيلية بمرض نادر

أصيبت إسراء سليمان 19 سنة، بمرض نادر في العظام والنخاع الشوكي، قبل زفافها في الإسماعيلة، واكتشفت مرضها بعد أن شعرت بألم في قدميها ثم زادت الآلام خلال أيام قليلة وامتدت إلى الظهر، إلى أنَّ استيقظت في يوم من الأيام غير قادرة على الحركة نهائيًا ونقلتها سيارة الإسعاف وبعد إجراء الفحوصات والأشعِات اكتشفت أنها مريضة بالتآكل في العظام والنخاع، ونصحها الأطباء بالسفر خارج مصر للعلاج نظرًا لعدم وجود علاج لمرضها في المستشفيات المصرية، بحسب حديثها لـ«الوطن».

وفاة طالبة بعد تعرضها للإغماء في الشرقية

توفيت طالبة في محافظة الشرقية بعد إصابتها بإغماء داخل فصل في مدرسة إعدادية تابعة لمركز بلبيس، حيث نقلتها سيارة الإسعاف إلى المستشفى لكن وافتها المنية وأمرت النيابة بتولي بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

انتعاشة للسياحة في 4 محافظات

شهدت 4 محافظات وهي: «البحر الأحمر، والأقصر، وجنوب سيناء، والإسكندرية» ارتفاع مستمر في أعداد السياح بالتزامن مع استقبال مصر لمؤتمر قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنَّ قمة المناخ أنعشت الساحة في شرم الشيخ بصفة خاصة والمحافظة كلها بصفة عامة، موضحًا أنه من المتوقع أن تصل نسبة الإشغالات للغرف السياحية خلال فترة المؤتمر إلى 100%.

كما شهد احتفال دار أزياء استيفانو ريتشي التي أقيمت في الأقصر ردود أفعال عالمية، فيما انتعشت السياحة في الإسكندرية خلال الشهر الآخير عبر ميناءها إلى جانب الرحلات الفردية.