مدير الكلية الجوية: الطيار قد ينتقل لقيادة الهليكوبتر حسب قرار المجلس الطبي الجوي

أكد اللواء طيار أركان حرب يسري هلال، مدير الكلية الجوية، أن هناك جنود مجهولون كثيرون يقفون خلف الطيار ليتمكن من الخروج بالطائرة والرجوع بها بأمان، ضاربًا المثل بالمهندسين والفنيين ومن يقومون بأعمال المراجعة الدورية، وأيضًا العاملين في المطار أنفسهم الذين يتواصلون مع الطيار من أجل الهبوط في المطار بأمان.

هناك جنود مجهولة في موضوع الطيران

وأوضح «هلال» خلال لقائه مع أحمد الدريني في برنامج «عن قرب» المذاع على قناة «dmc» أن هؤلاء جنود مجهولون في موضوع الطيران، مؤكدًا أنهم ليسوا مجهولين بالنسبة لقيادة القوات الجوية والقيادة العامة للقوات المسلحة، وأنهم مقدَرين كما ينبغي بسبب دورهم المهم في الطيران.

ولفت إلى أن الطيار قد ينتقل لقيادة الطائرة الهليكوبتر بعد قرار المجلس الطبي الجوي بناء على لياقته الجوية، لافتًا إلى أن الطالب الطيار يتلقى برنامجا تدريبيا متميزا يصل لـ100 ساعة طيران على هذه الطائرة.

الطالب يكون قادر على قيادة أي طائرة هليكوبتر

وأشار مدير الكلية الجوية إلى أن الطالب يدرس الطيران بالهليكوبتر دراسة نظرية، نظرًا لأن نظرية طيرانها مختلفة عن الطائرة المجنحة، ويدرس عدادات الطائرة ومكوناتها ويدرس على جهاز السيميليتور.

وأكد مدير الكلية الجوية أن الطالب بعد البرنامج التدريبي يكون قادرا على قيادة أي طائرة هليكوبتر، ويتمكن من الطيران والتوقف في الجو والمشاركة في سرب تشكيلي والرماية الجوية وإطلاق الصواريخ والمدافع.