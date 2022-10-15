مدير الكلية الجوية: الطالب يحصل على بكالوريوس إدارة أعمال طيران بجانب مؤهله

أكد اللواء طيار أركان حرب يسري هلال، مدير الكلية الجوية، أن المجلس الأعلى للجامعات صدّق على حصول الطالب خريج الكلية الجوية بكالوريوس إدارة أعمال طيران، بالإضافة للمؤهل الأساسي «بكالوريوس طيران وعلوم عسكرية»، أما الطالب الجوي يحصل على بكالوريوس علوم عسكرية جوية ويحصل على بكالوريوس نظم معلومات طيران وذلك بالتعاون مع جامعة الزقازيق.

الطالب الطيار يحصل على إجازة طيار تجاري

وأوضح «هلال» خلال لقائه مع أحمد الدريني في برنامج «عن قرب» المذاع عبر قناة «dmc» أن الطالب الطيار يحصل أيضًا على إجازة طيار تجاري، والتي تمكنه من قيادة الطائرات المدنية بعد إجازة سلطة الطيران المدني التي تمنح الطيار هذه الإجازة بعد ساعات الطيران المطلوبة، التي حصل عليها بالفعل في الكلية الجوية.

نصائح للطلاب للالتحاق بالكلية الجوية

وقدم مدير الكلية الجوية بعض النصائح للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية الجوية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتغذية السليمة، لافتًا إلى أن أغلب الشباب يعاني من عدم تناول الأكل الصحي السليم وضرورة ممارسة الرياضة والتأهيل العلمي بأن يكون الطالب متميزا في اللغة الإنجليزية والكمبيوتر لمواكبة التقدم العلمي الرهيب في الطيران.

ووجه مدير الكلية الجوية الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة القوات الجوية على دعمهم الكامل للعملية التعليمية للوصول لأعلى مستوى تدريبي ممكن مقدما الشكر لأعضاء هيئة التدريس على مجهوداتهم التي يبذلونها مع الطلاب.