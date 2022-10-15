إصابة طفل بنزيف بالمخ والبطن بسوهاج.. «سقط من أعلى السلم أثناء اللهو»

سقط طفل عمره 5 أعوام من أعلى سلم منزله أثناء اللهو، ليصاب بنزيف بالمخ والبطن، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، تفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج من مستشفى طهطا العام بوصول الطفل «محمد ا م ا»، يقيم بناحية قرية بنهو بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، مصابا باشتباه بنزيف بالمخ والبطن، ادعاء سقوط من علو، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لإسعافه.

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، وبالانتقال والفحص وسؤال جد الطفل المدعو «محمد ا ع ا»، 72 عاما، مزارع ويقيم بذات الناحية بقرية بنهو قرر بأنه أثناء لهو حفيده المذكور أعلي سلم المنزل بالطابق الثاني، اختل توازنه وسقط أرضا ما نتج عنه إصابته.

نفي الشبهة الجنائية

ونفى جد الطفل الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.