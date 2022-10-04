إيقاف مدرس 3 أشهر عن العمل لتعديه على تلميذة في الدقهلية.. «جالها نزيف بالمخ»

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، إيقاف مدرس بمدرسة طرانيس العرب الابتدائية، التابعة لمركز السنبلاوين، عن العمل لمدة 3 أشهر وإحالته إلى التحقيق الفوري، لتعديه على إحدى التلميذات بالضرب المبرح، أسفر عن إصابتها بنزيف في المخ، ونقلها إلى مستشفى الطوارئ التابعة لجامعة المنصورة للعلاج، ووجه بتقديم كافة الرعاية الطبية للتلميذة لحين استقرار حالتها الصحية، مؤكدًا دعمه لأسرة الطالبة.

وقال وكيل التربية والتعليم، في بيان صحفي، إنّه جرى استبعاد مدير المدرسة، وإحالته إلى التحقيق، وإلحاقه بديوان الإدارة التعليمية حتى الانتهاء من التحقيق، لتقاعسه في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وعدم إبلاغه الجهات المسئولة فور وقوع الحادث.

منع معاقبة الطلاب والتلاميذ بالضرب

وأشار إلى صدور كتاب دوري من محافظ الدقهلية، ينص على عدم معاقبة الطلاب والتلاميذ بالضرب أي كانت الأسباب، مؤكدًا وجود طرق أخرى لمعاقبة المخطئين، طبقًا للأساليب القانونية بلائحة الانضباط ومنها «الانذار، استدعاء ولي الأمر، التوقيع على إقرار بعدم التكرار، الفصل حسب حجم الخطأ»، منبهًا على عدم استخدام الضرب مع الطلاب مطلقًا، وتطبيق الكتاب الدوري فورًا وتعميمه على جميع الإدارات التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة وتلقي الشكاوى، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

إعانة عاجله لأسرة الطالبة

من جانبه، قال الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، إنه قرر صرف مبلغ 20 ألف جنيه، إعانة عاجله لأسرة تلميذة مدرسة طرانيس العرب الابتدائية بالسنبلاوين، وصرف مساعدة شهرية من مؤسسة التكافل وتلبية كافة احتياجات الأسرة، لافتًا إلى أنه توجه إلي أسرة التلميذة بمستشفى الطوارئ التابعة لجامعة المنصورة، وتقديم الإعانة العاجلة لهم لحين تماثل التلميذة للشفاء، ومتابعة حالتها الصحية أول بأول.