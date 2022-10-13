مصرع طفل صدمته سيارة ملاكي أثناء عبوره الطريق في البحيرة

لقي قبل قليل، طفل في الخامسة من العمر مصرعه، إثر اصطدام سيارة ملاكي به أثناء عبور الطريق أمام منزله بقرية 19 لحوم التابعة لمركز أبو المطامير، وجرى نقل الجثة للمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقي إخطارا بالحادث

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة أبوالمطامير، يفيد وقوع حادث سير بطريق قرية 19 لحوم، أسفر عن وفاة طفل أثناء عبور الطريق أمام منزله، وحرر محضر بالواقعة.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة بطفل يدعى جمعة أشرف جمعة 5 سنوات، مقيم بقرية 19 لحوم التابعة لمركز أبوالمطامير، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب تروسيكل مما أدى إلى مصرع سيدة

وشهد طريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون صباح اليوم وقوع حادث انقلاب تروسيكل مما أدى إلى مصرع سيدة وإصابة شخصين ونقلوا جميعا إلى مستشفى وادي النطرون وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.