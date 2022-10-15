دينا عبدالفتاح: 189 دولة في العالم تأثرت بكورونا والأزمة الروسية الأوكرانية

أكدت الكاتبة الصحفية والمحللة الاقتصادية دينا عبدالفتاح، أن مؤسسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليست مؤسسات عدائية مطلقًا، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يقرض الدول ويجب عليه أن يتأكد من وجود تدفقات أموال لرد الدين وأنه يتابع البرنامج الاقتصادي، والصندوق لا يمنح الدول برامج اقتصادية لتطبيقها ولكن الدول تعطيه البرنامج الاقتصادي الخاص بها ويساعدها الصندوق للحصول على التدفقات النقدية لسداد الدين بدون مشاكل.

مؤسسات صندوق النقد والبنك الدولي لا تستطيع تطبيق قواعدها

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الظروف العالمية جعلت مؤسسات صندوق النقد والبنك الدولي لا تستطيع تطبيق القواعد الحاكمة لها.

كل دول العالم تأثروب بكورونا والحرب

وأشارت إلى أن كل دول العالم البالغ عددها 189 دولة تأثرت بأزمة وباء كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا، لافتة إلى أن كل المحادثات في جلسات محافظي صندوق النقد والبنك الدولي التي جرت كانت حول زيادة نسب الدعم وزيادة وحدات السحب لصالح الدول الأقل دخلًا ومتوسطة الدخل، والتدخل لدى الدول التي لديها أزمات غذاء والدول التي لا تستطيع سداد ديونها، والتدخل في الدول التي لديها أعباء اجتماعية وتقليلها ودعم خطط التنمية لعدم وجود تدفقات مالية حاليًا معتبرة أن العالم أجمع في ظرف استثنائي.