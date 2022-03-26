دينا عبدالفتاح تكتب .. قمة الأفضل.. وشاهد على الجمهورية الجديدة

احتفلت مجلة «أموال الغد»، أحد الإصدارات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم ، بالإنجازات التى حققتها الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية فى قمة الأفضل، فى دور انعقادها السابع، الذى تم تنظيمه اليوم برعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان «الجمهورية الجديدة - قصة الإنجاز والعمل».

حيث شهدت القمة الاحتفال بالإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، عبر تكريم الأفضل فى مجالات متعددة، يأتى فى مقدمتها تكريم أفضل 100 شركة فى السوق المصرية لعام 2021 (مقيدة فى البورصة)، وأبرز 50 سيدة تأثيراً فى الحياة العامة، وذلك فى حفل كبير شهد رعاية ومشاركة حكومية موسعة، وحضور عدد من المسئولين وقادة الاقتصاد وصانعى السياسات، بجانب كبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، ومديرى الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين.

كما شهدت القمة هذا العام تكريم أبرز الأفكار الريادية فى مجال الأعمال، والاستدامة، والمسئولية المجتمعية، وغيرها من المجالات التى ترسم الفكر الجديد لمجتمع الأعمال فى الجمهورية الجديدة وتعزز من حركة التطور التى يشهدها اقتصاد مصر.

وانضمت أمس 50 سيدة جديدة لمنتدى الخمسين، الذى تم تأسيسه منذ 7 سنوات، ويضم سنوياً إلى عضويته أفضل 50 قيادة نسائية فى مجالات المال والأعمال، وتم توسيعها لتشمل الفنون والثقافة وغيرهما من المجالات، لرسم وجود قوى للمرأة المصرية فى خريطة الاقتصاد المصرى للفترة المقبلة.

ونظراً لخروج القمة لأول مرة فى عام 2015، فإنها تعد شاهداً صادقاً، وراصداً دقيقاً لجميع مراحل التطور التى شهدها الاقتصاد المصرى على مدار السنوات الماضية، وتحديداً خلال الجمهورية الجديدة التى أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه مقاليد القيادة فى عام 2014.

فعلى مدار قرابة الـ7 سنوات، وثّقت القمة لنمو العديد من الشركات، وظهور العديد من الأفكار الريادية فى مصر والتى تحولت فيما بعد إلى مشروعات استثمارية كبرى، تم تكريمها ضمن الأفضل فى عام 2022.

كما دعّمت بقوة دخول الشركات العاملة فى السوق المصرية، وتحديداً الشركات المحلية، فى التصنيفات العالمية المختلفة، خاصة بعد أن نجحت القمة فى تسليط الضوء على هذه الشركات ورسمت نجاحاتها بمعايير علمية اقتصادية وإحصائية منضبطة، وصّلت الصورة واضحة للمؤسسات العالمية حول تطور الشركات فى مصر والطفرة التى حققتها على مدار سنوات طويلة من العمل والإنجاز.

وتعد المرأة من أبرز الملفات الرئيسية التى دعّمتها قمة الأفضل منذ خروجها للنور، حيث وضعت بشكل دائم تصنيفات مخصصة للمرأة، وسردت العديد من قصص النجاح التى تكون بمثابة قصص إلهام للفتيات الصغيرات اللائى يبدأن الحياة العملية فى مجالات مختلفة، وتشكّل عن القمة منتدى الخمسين الذى أصبح بعد ذلك أكبر تجمع أهلى للسيدات التكنوقراط على مستوى الاقتصاد المصرى، واتسعت عضوياته لتشمل رواداً فى مجالات الثقافة والفنون والرياضة وغيرها من المجالات المهمة التى ترسم نسيجاً متكاملاً للمجتمع المصرى.

شهدت القمة حضوراً حكومياً رفيع المستوى، أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الدولة المصرية تدعم تكريم شركات القطاع الخاص الرائدة، وتساندها من أجل بلوغ أهدافها على المستويين المحلى والعالمى، الأمر الذى يتفق مع توجهات القيادة السياسية التى تستهدف بالأساس بناء قطاع خاص وطنى قوى، وتهيئة جميع الظروف الملائمة لعمل القطاع الخاص الأجنبى، وهو ما ترجمته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023، حيث أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه على رأس أهدافها تحقيق تنمية شاملة يقودها القطاع الخاص فى مصر.