محمد بركات: الأهلي سيحقق نتيجة كبيرة في مواجهة الاتحاد المنستيري

كشف محمد بركات لاعب الأهلي السابق، عن أنَّه يتوقع فوز الفريق الأحمر بنتيجة كبيرة، على حساب الاتحاد المنستيري، في المواجهة المقررة إقامتها في السادسة مساء اليوم السبت، في إياب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، كما وجه نصيحة للثنائي شادي حسين والبرازيلي برونو سافيو قبل المباراة المرتقبة ضد الفريق التونسي.

وقال «بركات» في تصريحات تلفزيونية: «أنا متفائل بما سيقدمه النادي الأهلي خلال مواجهة الاتحاد المنستيري اليوم، وأعتقد أن الأهلي سيحقق نتيجة كبيرة على حساب الفريق التونسي».

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