زاهر: الأهلي يضم ثنائي أجنبي في يناير.. وهذا مصير محمد محمود وزياد طارق

قال الإعلامي سيف زاهر، إن النادي الأهلي، يسعى لضم ثنائي أجنبي في «الميركاتو» الشتوي، في شهر يناير المقبل، متطرقاً للحديث عن موقف الثنائي زياد طارق ومحمد محمود بعد فشل انتقالهما لنادي آخر قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح زاهر، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه «ملعب أون تايم» عبر فضائية «أون تايم سبورتس 1» أن المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، هو الذي طلب إعارتهما، مضيفا أن النادي يرغب في ضم لاعبان أجنبيان، خلال سوق الانتقالات الشتوية، أحدهما سيكون فوق السن والآخر تحت السن.

وأشار زاهر، إلى أن كولر هو الذي طلب إعارة زياد طارق ومحمد محمود، لكن المفاوضات لم تتم رغم رغبة عدة أندية مثل: فيوتشر، البنك الأهلي وسيراميكا، هما ليسا في حسابات المدرب حالياً، لكنهما سيعودان للتدريبات ليقوم بالحكم عليهما. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا