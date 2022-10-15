انطلاق مهرجان الهجن في السلوم بمشاركة 405 متسابقين.. جوائز مالية للفائزين

انطلق اليوم السبت، مهرجان الهجن الأول في السلوم بمنطقة زاوية الأجداب بقرية «بق بق» 40 كم جنوب شرق السلوم، وسط حضور من أبناء القبائل، وعدد من المهتمين بالتراث العربي البدوي وتربية الإبل، وينظمه الاتحاد المصري للهجن برئاسة عيد حمدان، ودعم بالجوائز الاتحاد الإماراتي للهجن بالتعاون بين مصر والإمارات.

وقال حمد خالد شعيب نائب رئيس الاتحاد المصري لرياضة الهجن، اليوم السبت، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مهرجان الهجن يقام في نسخته الخامسة علي أرض محافظة مطروح، والمرة الأولي في السلوم، وهو مهرجان تنشيطي تمهيداً لافتتاح مضمار السلوم قريبًا.

405 متسابقين في مهرجان الهجن بالسلوم

وأضاف نائب رئيس الاتحاد المصري للهجن، أن المهرجان يضم 405 متسابقين من مختلف المحافظات المصرية، وأبرزها محافظات مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية والشرقية والوادي الجديد.

وأشار «شعيب» إلى أن مهرجان السلوم انطلق الساعة السادسة صباحًا وهو بنظام اليوم الواحد، ويتضمن 30 شوطًا، وجرى الانتهاء من 11 شوطًا خلال 3 ساعات منذ بدايته، ومن المقرر انتهاء السباقات جميعها ظهرًا.

جوائز الفائزين بمهرجان الهجن

وأوضح أن الجانب الإماراتي، يدعم الجوائز للفائزين في السباقات وهي جوائز مالية، ويجري تحديد أصحاب المراكز العشرة الأولى في كل شوط وتختلف من الأول إلى الثاني والثالث، وتقل من الثالث حتى العاشر، ويحصل جميع المشاركين على جوائز حسب مركز كل منهم، ويتم صرفها في كل شوط على حدى، وتحديد الفائزين في الـ30 شوطًا، وتوزيع الجوائز في نهاية المهرجان.