«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن سباق الهجن قبل افتتاح مضمار السلوم

تستعد محافظة مطروح غداً 15 أكتوبر لاستقبال فعاليات مهرجان الهجن في مدينة السلوم، بمشاركة العديد من المتسابقين بمختلف المحافظات المصرية المهتمين برياضة الهجن، وتتضمن الفعاليات أنشطة مختلفة نرصدها في السطور التالية.

متى يبدأ سباق الهجن بمطروح ومكان إقامته؟

يبدأ سباق الهجن غدا في محافظة مطروح، وهي النسخة الخامسة من نوعها، وذلك بمنطقة مضمار السلوم بقرية بقبق جنوب شرق السلوم بما يقرب 15 كيلو مترا، وأقيمت النسخ الأربعة الماضية في مدينة العلمين بسيدي عبدالرحمن، ولأول مرة يقام على أرض المدينة الحدودية.

ما هي الفئات المشاركة في سباق الهجن بالسلوم؟

يشهد سباق الهجن في السلوم مشاركة الهجانة من مختلف المحافظات وبينها مطروح، بحضور قيادات من وزارة الشباب والرياضة واتحاد الهجن المصري واتحاد الهجن الإماراتي وقبائل محافظات مطروح.

من هي الجهة المنظمة لسباق الهجن في السلوم؟

قال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن، إن الجهة المنظمة هي الاتحاد المصري للهجن، بدعم من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، حيث يقوم بتقديم جوائز المتسابقين.

ما هي الفعاليات التي يشهدها سباق الهجن في السلوم؟

يشهد العديد من الفعاليات وافتتاح مضمار السلوم والذي يستقبل لأول مرة سباقات الهجن، ومقسم الميدان من الداخل للسباقات، ليصبح ثاني ميدان سباقات لرياضة الهجن والتي يجري افتتاحها على أرض محافظة مطروح.

هل تم افتتاح سباق هجن في مطروح سابقا؟

نعم، شهدت محافظة مطروح سابقا افتتاح ميدان سباق الهجن بالعلمين، حيث قامت دولة الإمارات بإنشاء الميدانين هدية لأهل الهجن في محافظة مطروح.

ما الهدف من سباق الهجن؟

يهدف سباق الهجن إلى تربية الإبل، ودعما للتوسع في تلك الرياضة بعد أن ثبت نجاحها بقوة على أرض مصر، وحققت فيها الهجن المصرية أرقاما متقدمة، بالإضافة لإحياء التراث العربي.

ما هي المحافظات المشاركة في سباق الهجن بالسلوم؟

أشار «حمدان» أن المحافظات المشاركة هي شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والوادي الجديد والشرقية والقاهرة والسويس ومحافظات الصعيد.

كم عدد الأشواط في سباق الهجن بالسلوم؟

من المقرر أن تنظم السباقات على 30 شوطا، ويحصل أوائل كل شوط على جوائز مالية.

كيف يتم إعداد الهجن المشاركة؟

ذكر «حمدان» أن الهجن يتم إعدادها عن طريق فرق فنية متخصصة تابعة لاتحاد الهجن، تقوم بعمليات تحديد أعداد الهجن المشاركة وتوزيعها على كل شوط ومراجعة بياناتها.

ماهو موعد انطلاق المسابقات؟

تنطلق فعاليات المسابقات في تمام الساعة السادسة صباحاً وتستمر حتى نهاية اليوم مع غروب الشمس، وذلك بحفل توزيع الجوائز على الفائزين.