تفاصيل انطلاق مهرجان الهجن في السلوم غدا.. مشاركة 405 متسابقين

ينطلق مهرجان الهجن الأول في مدينة السلوم الحدودية، غداً السبت، والنسخة الخامسة من نوعها على أرض محافظة مطروح، وذلك في تنظيم متكامل واستعدادات موسعة من خلال الاتحاد المصري للهجن، ودعم من الاتحاد الاماراتي للهجن، بالجوائز للفائزين في المسابقات المختلفة، بعد نجاح النسخ الأربعة التي جرى تنظيمها في مضمار العلمين في منطقة سيدي عبدالرحمن.

وقال حمد خالد شعيب نائب رئيس الإتحاد المصري لرياضة الهجن، اليوم الحمعة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مهرجان الهجن في السلوم هو مهرجان تنشيطي ويجرى الاستعداد علىٰ قدم وساق بمضمار قرية بقبق في منطقة «زاوية الأجداب» التابعة لمركز ومدينة السلوم، ويُعد هذا المهرجان هو الأول من نوعه في المدينة الحدودية السلوم.

عدد المتسابقين في مهرجان الهجن في السلوم

وحول عدد متسابقي مهرجان الهجن، أضاف «شعيب» أنه سجل حتى منتصف اليوم من المتسابقين الراغبين في الدخول للسباق 405 متسابقين، وهم من محافظات مطروح والشرقية والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية.

مواعيد السباقات بمهرجان الهجن

وتنطلق السباقات بتوقيت مدينة السلوم في تمام الساعة السادسة من صباح غدً السبت، ويستمر فعاليات المهرجان على مدار يوم واحد، ويتضمن عدد الأشواط 30 شوطا.

جوائز مهرجان الهجن في السلوم

وستكون الجوائز للمتسابقين العشرة مراكز المُميزة، طبقا لنائب رئيس الاتحاد المصري للهجن، حيث يحصل الثلاثة في المراكز الأولىٰ على النحو التالي، الأول 2000 درهم إماراتي، والثاني 1500 درهم، والثالث 1000 درهم، ومن الرابع وحتى العاشر تبدأ بـ900 درهم وكل مركز يقل 100 درهم حتى يصل نصيب المركز العاشر عبارة عن 300 درهم إماراتي، وهذ الجوائز متكررة لكل شوط، بمعنى 30 شوطا لكل شوط جوائز في كل مركز.

مهرجان الهجن التنشيطي

وأوضح أن هذا المهرجان يُعد مهرجانا تنشيطيا حتى يحدد موعد للافتتاح الرسمي لمضمار السلوم خلال الفترة المقبلة.