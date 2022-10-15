اللجنة الطبية العليا بـ«الوزراء» تنظم قوافل طبية لأهالي شمال سيناء

نظمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع جامعة طنطا، ومؤسسة صناع الخير، قوافل طبية لأهالي محافظة شمال سيناء على مدار الأيام الثلاث الماضية.

70 عملية جراحية أجريت لأهالي شمال سيناء بواسطة القوافل الطبية

وأجرت القافلة 70 عملية جراحية في جراحات «الجراحة العامة، والأنف والأذن، والعيون، وجراحات الأطفال»، تحت إشراف أساتذة من جامعة طنطا، وإجراء 54 أشعة مقطعية وكتابة تقاريرها الطبية، فضلاً عن 13 رنين مغناطيسي، و14 رسم مخ، و«إيكو» لقرابة 102 حالة.

واشتملت أنشطة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، على تجهيز 8 حالات بتر تحت الركبة، وفوق الركبة، وشلل الأطفال، لتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لهم من خلال «اللجنة».

وتضمنت أعمال القوافل الطبية في محافظة شمال سيناء أيضاً الكشف الطبي على 196 حالة في تخصص القلب والأوعية الدموية، و335 حالة نفسية وعصبية.

الكشف على 700 مريض في مجال مكافحة أمراض العمى

واحتوت أعمال اللجنة الكشف الطبي على 700 مريض في مجال مكافحة أمراض العمى، وتوزيع النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء والزرقاء، وزرع القرنيات لهم على نفقة مؤسسة «صناع الخير».