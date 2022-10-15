مقاومة فلسطينية باسلة.. إصابة 7 مستوطنين وتخريب مركبة لجيش الاحتلال خلال 24 ساعة

ذكر مركز المعلومات الفلسطيني «معطى»، أن فلسطينيين نفذوا 7 عمليات إطلاق نار، وأصابوا 7 مستوطنين إسرائيليين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف المركز، أن الضفة الغربية شهدت تفجير عبوة ناسفة وإعطاب مركبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، و6 محاولات تصدي للمستوطنين، كما تم تحطيم مركبتين للمستوطنين، فضلا عن إلقاء زجاجات حارقة في نقطتين، واندلاع مواجهات في 20 نقطة.

مواجهات في حي الشيخ جراح وحي رأس العامود

وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات في أبو ديس، ومخيم شعفاط، والعيساوية، وحي الشيخ جراح، وحي رأس العامود، وبيت دقو، في حين تصدى مواطنون فلسطينيون للمستوطنين في الشيخ جراح، وأصيب مستوطنان خلال المواجهات.

وشهدت رام الله عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة بسجوت، واندلعت مواجهات في حاجز بيت إيل وسجن عوفر والنبي صالح. وأطلق فلسطينيون النار على حاجز «موفودوتان» قرب مخيم جنين، وأعطبوا آلية لجيش الاحتلال.

واندلعت مواجهات في كل من كفر قدوم ومعبر إيال في قلقيلية، وأصيب مستوطن خلال تصدي الشبان للمستوطنين في مستوطنة معاليه شمرون، إضافة إلى إصابة آخر في عزون، وتحطيم مركبات المستوطنين.

وفي نابلس، شهدت قرية بيتا وحي المساكن وحوارة عمليات إطلاق نار، واندلعت مواجهات في بيتا وحوارة وبين دجن، وأصيب مستوطنين في حوارة.

وأطلق النار في سعير بالخليل، واندلعت مواجهات في باب الزاوية ومخيم عروب، وألقى الفلسطينيون الحجارة صوب الاحتلال، وتصدوا للمستوطنين في بيت أمر وحلحول.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر سبتمبر الماضي، ورصد مركز معطى «833 عملا مقاوما، أدت لمقتل إسرائيلي واحد وإصابة 49 آخرين، بعضهم بجراح خطرة».

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال

يذكر أن شاب وفتى فلسطينيين أصيبا برصاص الاحتلال، حيث تعرض أحدهما لطلق ناري في مشط القدم وتم نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي، وأصيب الثاني بالرصاص المطاطي في فخذه وتم إسعافه، كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق وجرى علاجهم ميدانيا، خلال المواجهات التي شهدتها منطقة عصيدة أمس بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.