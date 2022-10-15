استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله

استشهد شاب فلسطيني يدعى قيس شجاعية 23 عاما، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب «مخيم الجلزون» بعد زعم قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه عملية إطلاق نار على مستوطنة «بيت إيل» شمال رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

قيس هو شقيق الأسير الفلسطيني الإداري بهاء الدين شجاعية

وفي وقت سابق، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عملية «بيت إيل» التي نفذها شجاعية، أسفرت عن إصابة مستوطن.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الشهيد الفلسطيني هو شقيق الأسير الإداري بهاء الدين شجاعية أحد مرابطي المسجد الأقصى المبارك. وفي قوت لاحق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل عائلة الشهيد قيس شجاعية بقرية «دير جرير»، واعتدت القوات على الأهالي.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدخل قرية عابود شمال غربي «رام الله»، وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن القوات الإسرائيلية، أغلقت بوابة حديدية المؤدية للقرية، ومنعت المركبات من المرور.

قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع عقب اقتحام «كفر مالك»

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام قرية «كفر مالك» شرق «رام الله»، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية، إطلاق الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، دون وقوع إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم السبت، 3 شبان فلسطينيين بينهم طالبا في جامعة بيرزيت، من قرية «دير جرير» شرق رام الله.

وقالت مصادر أمنية، إن الفلسطينيين المعتقلين بالإضافة إلى طالب جامعة بيرزيت، محمد نضال عودة شجاعية 19 عاما، هما محمد مصطفى صالحة، يبلغ من العمر 23 عاما، ومحمود ناصر البرجي 25 عاما.

ومساء امس الجمعة، اقتحمت قوات «القمع» الإسرائيلية، قسم 22 الخاص بالأسرى الفلسطينيين في سجن النقب، ما تسبب في حالة استنفار كاملة في كافة الأقسام، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.