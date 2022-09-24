مصر تعزي فلسطين ولبنان وسوريا في ضحايا حادث غرق قارب الهجرة غير الشرعية

أعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر اليوم، عن خالص التعازي للأشقاء في لبنان وفلسطين وسوريا نتيجة غرق قارب قبالة الساحل السوري يقل عددا من المهاجرين غير الشرعيين، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا وإصابة آخرين.

مصر تتمنى الشفاء العاجل للمصابين

وأكدت مصر مواساتها لأسر الضحايا وذويهم، والتمنيات الخالصة بالشفاء العاجل للمصابين؛ لتؤكد أن استعادة الاستقرار وحلحلة الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط من شأنه أن يسهم في الحفاظ على أرواح ومقدرات شعوب المنطقة.