الجنايات تستكمل محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين في قضية «تمويل الإرهاب»

تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية «تمويل الإرهاب».

وأجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عصام أبوالعلا، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمد نبيل، الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم السبت 15 أكتوبر؛ لاستكمال المرافعة.

المتهمون في القضية

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، وجهت النيابة للمتهمين: عائشة محمد خيرت الشاطر، محمد أبو هريرة محمد، محمود حسين أحمد، محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، أحمد صلاح حتحوت، هاجر خالد فارس، أشرف رفعت عبدالحميد، المعتصم بالله محمد، إبراهيم رمضان عبدالفتاح، عبدالرحيم محمد، فكري محمد فكري، إبراهيم السيد محمد، هدى عبدالمنعم عبدالعزيز، سها سلامة عمر، محمد إسماعيل حسن الهضيبي، أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، محمد سعيد الشيمي، أحمد محمد أحمد، أسامة إبراهيم مرعى، وأسامة مبروك موسى، الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

تعطيل أحكام الدستور والقوانين

وأضافت أوراق القضية أيضًا، التي تضم المتهمين طارق محمد أمين، وسمية محمد ناصف، ومروة أحمد مدبولي، وإسراء كمال الدين، وأحمد عبدالباسط، ومحمد عبدالرحيم محمد، ومحمد محمود محمد، ومحمد عبدالستار محمد، وهاشم محمد محمد وبهاء كمال محمد، وعزت عيد طه فضل، قيامهم في الفترة من عام 2014 حتى 2021، تولى المتهمان الأول والثاني، جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين.

وأشارت أوراق القضية، إلى أن المتهمين أضروا أيضًا بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة.