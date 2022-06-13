الجنايات تثبت تقريرًا طبيًا حول حالة حفيد الهضيبي في قضية «عائشة الشاطر»

تواصل الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، نظر جلسات محاكمة المتهمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهمًا في قضية تمويل جماعة الإخوان الإرهابية.

وخلال الجلسة، اليوم، أثبتت المحكمة تقريرًا طبيًا باسم «محمد إسماعيل حسن الهضيبي» من مستشفى جامعة القاهرة، أوضح أنه يعاني من آلام في الكتف والرسغ والكوع ويحتاج لعمل أشعة، وتخطيط عصبي للأعصاب والعضلات، وتقريرًا باسم طارق محمد السلكاوي أثبت أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري تبين أنه يعاني من ضعف بالجانب الأيسر من الجسم مع ادعاء المريض بوجود الضعف منذ 3 سنوات وأن حالته الصحية جيدة.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل بحضور معتز عبد الله وحسين عامر رئيسي نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفى.