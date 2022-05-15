اليوم.. استكمال محاكمة عائشة الشاطر بتهمة تمويل الإرهاب

تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة محاكمة عائشة خيرت الشاطر، و30 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تمويل الإرهاب».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عصام أبوالعلا، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمد نبيل.

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه في غضون الفترة ما بين عام 2014 وحتى عام 2021، قام المتهمون محمود حسين أحمد، محمد عبدالوهاب عبدالفتاح، أحمد صلاح حتحوت، هاجر خالد فارس، أشرف رفعت عبدالحميد، المعتصم بالله محمد، إبراهيم رمضان عبدالفتاح، عبدالرحيم محمد، فكري محمد فكري، إبراهيم السيد محمد، عائشة محمد خيرت الشاطر، هدى عبدالمنعم عبدالعزيز، محمد أبو هريرة محمد، سها سلامة عمر، محمد إسماعيل حسن الهضيبي، أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، محمد سعيد الشيمي، أحمد محمد أحمد، أسامة إبرهيم مرعى، أسامة مبروك موسى، طارق محمد أمين، سمية محمد ناصف، مروة أحمد مدبولي، إسراء كمال الدين، أحمد عبدالباسط، محمد عبدالرحيم محمد، محمد محمود محمد، محمد عبدالستار محمد، هاشم محمد محمد، بهاء كمال محمد، وعزت عيد طه فضل، بتمويل عمليات الإرهاب.

كما تولي المتهمان الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة.

ووجهت النيابة العامة، عدة اتهامات للمتهمين كان من ضمنها، أن المتهم الأول تولى منصب الأمين العام لجماعة الإخوان وعضو مكتب إرشادها، وتولى الثاني مسؤولية رابطة الإخوان المصريين خارج البلاد، والتي دعت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة.