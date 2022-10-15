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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 15 أكتوبر 2022 في بداية التعاملات

كتب:

هبهَ وهـدان
10:47 ص | السبت 15 أكتوبر 2022
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت

أعلنت البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 15 أكتوبر الجاري، إذ يحرص قطاع عريض من المواطنين لمعرفة قيمة بيع وشراء العملة الأمريكية في ظل حالة التخبط العالمي وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها «الوطن» للقارئ بشكل يومي نوضح في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك الحكومية والخاصة وفق آخر تحديث على الموقع الإلكتروني الخاص بكل بنك على النحو التالي:

سعر الدولار في مصر 2022

في بنك قناة السويس سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت نحو 19.63 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار سعر 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 19.62 جنيه للشراء و19.72 جنيه.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

كما سجلت سعر العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني 19.61 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك كريدي أجريكول، أن سعر الدولار مقابل الجنيه هو 19.64 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.68 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وأخيرا سجل سعر الدولار في بنك مصر 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

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