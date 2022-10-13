سعر الدولار اليوم في مصر 2022 بالبنوك الحكومية والخاصة

اقترب الدولار من أعلى مستوى له في خلال 20 عاما، اليوم الخميس، على المستوى العالمي، وعلى المستوى المحلي تأثر سعر الدولار في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة مقارنة بالجنيه المصري، ووصل إلى 19.72 جنيه للبيع.

وتقدم «الوطن» سعر الدولار اليوم الخميس 13 أكتوبر في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي وغيرها على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 19.62 جنيه للشراء و19.72 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، كما سجل الدولار سعر 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع في بنك مصر، وفي البنك الأهلي سجل سعر الدولار 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، بحسب آخر تحديث على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وأوضح الموقع الرسمي لبنك قناة السويس أن سعر الدولار هو 19.63 جنيها للشراء و19.71 جنيها للبيع، وسجلت العملة الأمريكية سعر 19.68 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم الخميس 13 أكتوبر الحالي.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وأظهر البوابة الخاصة بالأسعار على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المتحد، أن سعر الدولار هو 19.65 جنيهاللشراء و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وفي بنك الكويت الوطني سجل سعر الدولار 19.61 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

يذكر أن من المتوقع أن يتداول سعر الدولار عند 114.16 نقطة بنهاية هذا الربع «أكتوبر- ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية.