سعر الدولار اليوم الجمعة 14 أكتوبر في مصر 2022 بالبنوك المختلفة

يتابع المواطنون والمستثمرون سعر الدولار في مصر 2022 عن كثب، لمعرفة تأثير التغييرات الاقتصادية على سعره مقابل الجنيه المصري، ما يؤثر بالتبعية على أسعار مختلف المنتجات، وفي إطار اقتراب العملة الأمريكية من أعلى مستوياتها في 20 عامًا أمس الخميس، تبيانت أسعارها على المستوى المحلي.

وتستعرض «الوطن»، سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة، اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك حسب آخر تعاملات وردت أمس.

سعر الدولار في مصر 2022

سجل سعر الدولار في بنك مصر 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع في بنك مصر، وفي بنك قناة السويس سجلت العملة الأمريكية سعر 19.63 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، أما في البنك التجاري الدولي سجل الدولار سعر 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

ووفق آخر تحديث على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المتحد سجل سعر الدولار19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل الدولار في البنك المركزي المصري سعر 19.63 جنيه للشراء و19.70 جنيه، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

كما سجلت العملة الأمريكية في بنك الكويت الوطني 19.61 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، حسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك كريدي أجريكول، أن سعر الدولار مقابل الجنيه هو 19.64 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.68 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.