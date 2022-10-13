الجنيه الاسترليني يرتفع أمام الدولار وسط تباين سعره في مصر

استقر الجنيه الاسترليني بالقرب من 1.1 دولار أمريكي بعد ارتفاعه بأكثر من 1%، أمس، حيث ينتظر المتداولون أي تطورات بشأن التسهيل الكمي للبنك المركزي البريطاني.

تمديد برنامج شراء السندات الطارئ

وأكد بنك إنجلترا أن خطته الطارئة لشراء السندات ستنتهي يوم الجمعة كما هو متوقع، وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن البنك المركزي قد أشار بشكل خاص إلى المصرفيين بأنه قد يمدد برنامج شراء السندات الطارئ، مما أثار بعض الارتباك بين المستثمرين.

ضغوط بيع شديدة

وتعرض الجنيه الإسترليني لضغوط بيع شديدة وسط مخاوف مستمرة بشأن التوقعات الاقتصادية للبلاد وخطة جديدة لخفض الضرائب تم الإعلان عنها الشهر الماضي، مما أثر على التضخم المرتفع والشكوك حول ما إذا كان بنك إنجلترا سيكون قادرًا على حماية الاقتصاد والتحكم في التضخم أيضًا، في الوقت الذي يواصل فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفه المتشدد عبر مواصلة رفع سعر الفائدة الأمريكية، مما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي.

توقعات بالتراجع قبل نهاية 2022

تاريخيًا، وصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2.86 دولار أمريكي في ديسمبر من عام 1957، ومن المتوقع تداول الجنيه الإسترليني عند 1.09 بنهاية هذا الربع «أكتوبر – ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 1.04 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

سعر الجنيه الاسترليني في مصر

في مصر، تباين سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس في البنوك، ليسجل سعر البيع ما بين 21.80 جنيه مصري، و21.92 جنيه.