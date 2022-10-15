مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل بالغربية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي، بإحدى قرى مركز السنطة بالغربية، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي، على طريق «شبشير الحصة - القرشية»، بنطاق مركز ومدينة السنطة، ووجود مصابين ووفيات.

نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة السنطة، أن التصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، أسفرت عن مصرع شخصين كانا يستقلا الدراجة النارية، ويقميان قرية طوخ مزيد، دائرة مركز السنطة، وإصابة قائد السيارة الملاكي، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، والمصاب إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج.

وأضافت التحريات أن السبب وراء الحادث السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وتم رفع حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى إلى طبيعتها.