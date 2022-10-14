إعلان حالة الطوارئ استعدادا لسقوط الأمطار في الغربية.. وإلغاء الإجازات

أعلنت محافظة الغربية، حالة الطوارئ القصوى، استعدادا لاحتمالية سقوط الأمطار غدا، السبت، وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية بتأثر المحافظة وعدد من المحافظات بتعرضها إلى موجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

رفع حالة الطوارئ القصوى

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن هناك تعليمات مشددة إلى كافة رؤوساء المدن والمراكز والوحدات المحلية والجهات المعنية برفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لاحتمالية سقوط أمطار وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية على عدد من المحافظات الساحلية والوجه البحري ومنها محافظة الغربية، غدا السبت، ما بين متوسطة واحتمالية أن تكون رعدية.

وأوضح محافظ الغربية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء، وتم عمل المحاكة وتنظيف وتطهير جميع بالوعات الأمطار، وصيانة جميع الشبكات والمحطات إلى جانب هناك خطة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية ورؤساء المراكز والمدن والقرى المحلية، بتحديد أماكن تجمع المياه والدفع بسيارات من أجل كسح وشفط مياه الأمطار اولا بأول.

إلغاء الإجازات

وتابع: كما تم إلغاء كافة الإجازات ورفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا للأمطار، وأيضا ستكون هناك متابعة من خلال غرف عمليات المحافظة ومدن ومراكز وقرى المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، لمعرفة الأوضاع داخل كل مركز ومدينة وقرية، والتعامل مع مياه الأمطار بشكل لحظي.