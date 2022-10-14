إصابة رئيس مدينة السنطة وزوجها في حادث سير بالغربية

أصيبت رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، وزوجها وكيل وزارة الصحة بالغربية السابق، في حادث سير على الطريق الدائري الحر «كفرالزيات - دفرة»، بنطاق محافظة الغربية، خلال توجهما إلى محافظة البحيرة.

إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وسيارة ملاكي خاصة بالطريق الدائري الحر «كفرالزيات - دفرة» بنطاق محافظة الغربية، ووقوع مصابين في الحادث.

تحريات الحادث

وتبين من التحريات والمعاينة، أن الحادث وقع بين سيارة نقل وأخرى ملاكي يقودها الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية السابق، 61 عاما، مقيم بمحافظة البحيرة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى وجروح بالوجه وكدمات وسحجات بالجسم، وإصابة زوجته منى صالح، رئيس مجلس مدينة السنطة بمحافظة الغربية، 52 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم، وتم نقلهما بواسطة الإسعاف إلى المستشفى الجامعي بطنطا، ومنها إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة طنطا لتلقي العلاج.

وكشفت التحريات أن سبب الحادث السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.