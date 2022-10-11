تشييع جثمان الطالبة «هاجر» ضحية حادث سير بالدقهلية.. «أسبوع في العناية المركزة»

شيع أهالي مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم، جنازة الطالبة «هاجر» في الصف الثاني الإعدادي، وسط دموع زميلاتها في المدرسة، والتي توفيت بعد أسبوع من إصابتها في حادث تصادم أثناء توجهها إلى المدرسة في سيارة كان تقودها والدتها، وأسفر الحادث عن إصابة الأم واثنتين من شقيقاتها، بالإضافة إلى ابنة عمهم، وذلك على طريق «المنصورة - نبروه».

تشييع جثمان «هاجر»

واستقبل أهالي نبروه جثمان «هاجر محمد عوض سراج»، طالبة بالصف الثاني الإعدادي، بمدرسة الوادي للغات الخاصة، وسط حالة من الحزن الشديد، وبكاء هسيتيري من زميلاتها حزنا عليها، وأدوا صلاة الجنازة عليها في مسجد جاويش بمدينة نبروه، وتوجهوا بها إلى مقابر العائلة في نبروه، وسط حضور عدد كبير من زملاء الطالبة وأسرتها وإدارة مدرستها.

وتتلقى أسرة الطالبة، العزاء، مساء اليوم، في السرادق المقام بعد الكوبري العلوي بمدينة نبروه.

إصابة 3 شقيقات وابنة عمهن

وكان مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من مركز شرطة نبروه، يوم الثلاثاء الماضي، بوقوع حادث تصادم على طريق «المنصورة - نبروه» ووجود مصابين.

انتقل مأمور ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة الأم و4 أطفال بينهم 3 شقيقات وهن هاجر محمد عبد السلام سراج، الصف الثاني الإعدادي، وشقيقتها «بسمة»، طالبة بالصف الخامس الابتدائي، وشقيقتها «جنة»، في مرحلة رياض الأطفال، وابنة عمهم «هنا أيمن عبد السلام سراج»، طالبة بالصف الأول الثانوي.

وجرى نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتوفيت «هاجر»، بعد بقائها لأسبوع في العناية المركزة.