تردد القاهرة نيوز الإخبارية الجديدة.. تنطلق خلال أيام

كشف حسام صالح الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن ترددات قناة القاهرة نيوز الإخبارية الجديدة، المقرر انطلاقها بعد أيام.

وكتب الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في منشور له عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «هات الديكودر ونزل تردد 11747 رأسي هتلاقي قناة Alqahera news سجلها على Fav.. دي قناة (القاهرة الإخبارية).. أيام وتنطلق».

تُعد أول قناة إخبارية إقليمية مصرية

ويعمل القائمون على قناة «القاهرة الإخبارية» على التجهيز لإطلاقها خلال الأيام المقبلة، إذ تُعد أول قناة إخبارية إقليمية مصرية، وتأتي ضمن شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقطاع الأخبار الذي أعلنت الشركة تأسيسه برئاسة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري.

تضم قناة «القاهرة الإخبارية» نخبة من المذيعين

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة «القاهرة الإخبارية» على «فيس بوك»، «برومو جديد» للفضائية: «القاهرة كانت وما زالت بغداد العناد ونهر نيل وفرات إلى الخروج، قدود حلبية تحفظ على ظهر قلب من نواكشوط إلى البحرين، وشجرة أرز بيروتية يستظل بها عربيو مقديشيو، تجمعنا مظلة خليجية شرقية، مغرب عربي لا تغرب عنه الشمس، يمن سعيد يستعيد فرحته الغائبة، ونسيم بين عمان وعمان».

وتضم قناة «القاهرة الإخبارية» نخبة من المذيعين الكبار والمتميزين، على رأسهم الكاتب الصحفي عادل حمودة، والكاتب الصحفي جمال عنايت، والإعلامي حساني بشير، وعدد كبير من الإعلاميين والإعلاميات وتبث على تردد 11747V.