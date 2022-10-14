الحسابات الرسمية لقناة «القاهرة الإخبارية» عبر منصات السوشيال ميديا

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» عن منصاتها الإلكترونية المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استعدادا لبث القناة خلال الفترة المقبلة، التي تأتي تحت مظلة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشعار «السرعة والمصداقية»، ضمن قطاع الأخبار الذي أعلنت الشركة تأسيسه برئاسة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري.

قناة «القاهرة الإخبارية» تنطلق قريبا

وجاءت اللينكات الرسمية لقناة «القاهرة الإخبارية»، كالتالي:

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCktyejXTxWaKfrgp1Oq7CMQ

Facebook

https://www.facebook.com/AlQaheraNewsTv/

Twitter

https://twitter.com/Alqaheranewstv

Instagram

https://www.instagram.com/alqaheranewstv/

TikTok

https://www.tiktok.com/@alqaheranews

البث المباشر عبر Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCcu3RolEOalAMef4Lt3uZLg

نخبة من كبار المذيعين

وتضم قناة «القاهرة الإخبارية» نخبة من المذيعين الكبار والمتميزين على رأسهم الكاتب الصحفي عادل حمودة، والكاتب الصحفي جمال عنايت، والإعلامي حساني بشير، وعدد كبير من الإعلاميين والإعلاميات وتبث على تردد 11747V.

واستعرض فيديو نشرته قناة «إكسترا نيوز» عبر «يوتيوب»، مراسلي قناة «القاهرة الإخبارية» من عواصم أهم دول العالم، مثل بروكسل التي تحتوي على مقر الاتحاد الأوروبي، ورام الله مقر رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، والعاصمة الألمانية برلين، وتونس، والعاصمة السورية دمشق، والعاصمة الروسية موسكو، والعاصمة اللبنانية بيروت، والعاصمة العراقية بغداد، والعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الكينية نيروبي، والعاصمة الاقتصادية لليمن مدينة عدن، ومدينة مارسيليا الفرنسية، والعاصمة الليبية طرابلس والعاصمة التركية أنقرة.