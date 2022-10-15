أحمد فايق: قناة «القاهرة الإخبارية» تأتي في توقيت مناسب

قال الإعلامي أحمد فايق، إن الاستعداد لانطلاق قناة القاهرة الإخبارية جاء في توقيت مهم نحتاج فيه جميعا إلى منصة إخبارية بحجم تلك القناة، التي يقودها الإعلامي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقدم «فايق» التهنئة خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» للإعلامي أحمد الطاهري بمناسبة انطلاق المنصات الديجيتال لقناة القاهرة الإخبارية، والاستعداد للبث المباشر قريبا متمنيا له ولفريق العمل مزيدا من النجاح والتقدم والتميز في الساحة الإعلامية المحلية والدولية.

مراسلو القناة من عواصم أهم دول العالم

ونشر عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مقطع فيديو برومو لقناة «القاهرة الإخبارية»، المنتظر انطلاقها خلال الفترة المقبلة.

واستعرض الفيديو مراسلي القناة من عواصم أهم دول العالم، مثل بروكسل التي تضم مقر الاتحاد الأوربي، ورام الله مقر رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والعاصمة الألمانية برلين، وتونس والعاصمة السورية دمشق والعاصمة الروسية موسكو والعاصمة اللبنانية بيروت والعاصمة العراقية بغداد والعاصمة الأردنية عمان والعاصمة الكينية نيروبي والعاصمة الاقتصادية لليمن مدينة عدن ومدينة مارسيليا الفرنسية والعاصمة الليبية طرابلس والعاصمة التركية أنقرة.