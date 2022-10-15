«التضامن»: منح المرأة بالقطاع الخاص 75% من راتبها بعد الولادة لمدة 3 أشهر

قالت نانسي عبدالعزيز، مدير عام إدارة التمكين بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحث دائمًا الحكومة على دعم المرأة في مختلف المجالات، متابعة أن مبادرة «حياة كريمة» كانت أولى المجهودات التي حدثت في ذلك الملف، بالإضافة إلى خطة الحكومة بالتمكين الاقتصادي 2023 التي تهدف لتعزيز الشمول المالي، ورفع معدلات الإدخار إلى جانب تشجيع النساء على ريادة الأعمال وتخصيص جزءا مالي لهن لعمل مشروعات.

الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للغاية بمجال تمكين المرأة

وأضافت مدير عام إدارة التمكين بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» مع المذيعة داليا أشرف عبر فضائية «DMC»، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا للغاية في مجال تمكين المرأة خاصة التمكين الاقتصادي من خلال مبادرة حياة كريمة ومستفيدي «تكافل وكرامة»، وذلك من أجل النهوض بمستواها الاجتماعي والاقتصادي.

وتابعت مدير عام إدارة التمكين بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى استهداف الأُسر الأولى بالرعاية في مبادرة «حياة كريمة»، متابعة أنه جرى استحداث برنامج «الألف يوم» لدعم النساء والأطفال غذائيًا وتوعويًا، مضيفة أنه جرى منح المرأة العاملة بالقطاع الخاص 75% من الراتب لمدة 3 أشهر بعد الولادة، ويغطي ذلك، صندوق التأمينات الاجتماعية.

«حياة كريمة» تطور الريف المصري

وأوضحت مدير عام إدارة التمكين بوزارة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة حياة كريمة تطور الريف المصري الذي عانى كثيرًا من نقص المقومات الأساسية، إذ جرى استهداف تغيير الحياة لأكثر من 85 مليون مواطن، إلى جانب إحداث طفرة في البينة التحيتة للخدمات الاساسية، والارتقاء بحياة المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.

وأكدت «عبدالعزيز» أن مبادرة حياة كريمة أحدثت تغيير إيجابي في مستوى المعيشة للمواطنين المستهدفين، إلى جانب خلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة للمجتمعات الريفية.