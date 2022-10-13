«قصور الثقافة» تطلق فعالياتها ضمن «حياة كريمة» في قرى زفتى بالغربية

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعالياتها الثقافية والفنية، بالتعاون مع وزراتي «الشباب والرياضة، التربية والتعليم»، والمجلس القومي للمرأة، الشركة القابضة للمياه، جمعيات المجتمع المدني، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بقرى «حياة كريمة» بمحافظة الغربية بقرى مركز زفتى بإقليم غرب ووسط الدلتا، بفرع ثقافة الغربية برئاسة جابر سركيش، خلال الفترة من 16 سبتمبر وحتى 27 أكتوبر الجاري.

فعاليات قصور الثقافة في قرى حياة كريمة

تتضمن الفعاليات، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، تشمل عروض فنية، أراجوز للأطفال، تنورة، مسرح عرائس، كورال أطفال، لقاءات توعوية للشباب، ندوات وورش حكي، سهرات في دوار العمدة، بالإضافة إلي ورش فنية في مجالات «الحلي، خشب القشرة، عجينة السيراميك، الديكوباج، الرسم والتلوين، وورش الحكي والالعاب الشعبية، الخيامية والبامبو».

كما سيجر تدريب الفتيات على ريادة الأعمال وإقامة المشاريع الصغيرة، من خلال المجلس القومي للمرأة، إضافة إلى إهداء مجموعة من إصدارات الوزارة إلى المكتبات والمدراس ومراكز الشباب المتواجدة بالقرى، وتدشين مركز لاكتشاف الموهوبين في مجالات «التمثيل، الشعر، الموسيقي، العزف، والغناء».