«حياة كريمة» تطور 4 مراكز شباب بصدفا في أسيوط: من التهميش إلى التجديد

ملاعب مؤهلة للشباب، نجيلة صناعية، وصالات ألعاب ومبانٍ جديدة، مدون عليها «حياة كريمة»، كل هذا يوصف ما تقوم به الدولة في تطوير مراكز الشباب بقرى مركز صدفا بمحافظة أسيوط، ضمن المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصري الذي يشمل كافة القطاعات.

ففي مراكز شباب قرى بني فيز والبربا والوعاضلة ومجريس بمركز صدفا جنوبي المحافظة، كان التطوير سيد الموقف، فمبادرة «حياة كريمة»، حولت تلك المراكز إلى وجهه جمالية بداخلها كافة الألعاب، فمن التهميش على مدار السنوات الماضية حتى أصبحت جاذبة للشباب.

رفع كفاءة مراكز الشباب

يقول يحى عبدالخالق، أحد شباب مدينة صدفا، لـ«الوطن»، إن حياة كريمة غيرت شكل القرى، وتستهدف المشروعات كافة القطاعات المختلفة، فمراكز الشباب تم رفع كفاءتها، فبدلا من المباني المتهالكة في الماضي أصبحت حاليا وجها حضاريًا للشباب من كل مكان، فمن ملاعب غير ممهدة إلى ملاعب تضم نجيل صناعي وإنارة يأتي إليها الشباب من كل مكان لكي يمارسوا رياضيتهم المفضلة بدلا من المباني المهجورة.

طفرة في مختلف مراكز الشباب

وقدم كمال السيد، شاب آخر، الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بقرى الصعيد بدلا من التهميش، فالتطوير أصبح سيد الموقف فالمشروعات أصبحت في كل شارع، ومراكز الشباب خلال الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة في مختلف الألعاب فهناك صالات ألعاب جديدة جرى تجهيزها في مراكز الشباب مثل ألعاب القوى التي كانت غائبة في الماضي.

مراكز الشباب منفس للشباب

وأوضح خالد محمد، شاب من قرية بني فيز، لـ«الوطن»، أن مراكز الشباب بعد تطويرها وتجهيزها باللأدوات الرياضية أصبحت منفس للشباب وممارسة الرياضة المفضلة بدلا من الذهاب إلى المقاهي وخلق المشكلات التي يترتب عليها اندلاع المشاجرات.

وكيل وزارة الشباب والرياضة

وقال الدكتور أحمد عبدالوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، في تصريحات له، إن هناك لجان متابعة بالمديرية تتفقد مراكز الشباب لمتابعة الأعمال التي جرى تنفيذها تمهيدا لاستلامها من المقاولين القائمين علي التنفيذ، التي تشمل رفع البنية التحتية والأسوار والملاعب والمبنى الإداري حتى تكون لائقة للمترددين وفقا للتنمية ورؤية مصر 2030، التي تعمل على إحداث نقلة نوعية في مراكز الشباب بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أن اللجان تعمل علي تذليل كافة العقبات التي تواجه عمليات تجديد وإحلال مراكز الشباب بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير مراكز الشباب بالمحافظة تسير على قدم وساق وفقا للخطة الزمنية والمعايير التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة.