الحزن يخيم على «هوجوورتس» بعد وفاة بطل فيلم هاري بوتر

أثارت وفاة بطل فيلم هاري بوتر، روبي كولترين، مساء أمس عن عمر يناهز الـ 72 عامًا، حالة واسعة من الحزن في هوليوود لدى صناع الأفلام والجمهور، إذ عُرف الفنان الراحل بأداء شخصية «روبوس هاجريد» في سلسة «Harry Potter» في الفترة من 2001 إلى 2011، ولكنه شارك أيضًا في مجموعة كبيرة من الأعمال منها «GoldenEye» و«The World Is Not Enough».

وكان الظهور الأخير لـ روبي كولترين قبل وفاته خلال الفيلم الوثائقي بعنوان «هاري بوتر: العودة إلى هوجوورتس»، الذي جرى طرحه يناير الماضي بمناسبة مرور عشرين عامًا على إنطلاق سلسلة «هاري بوتر»، «الأفلام هي إرثي، جيل أطفالي سيجعلون أطفالهم يشاهدون الأفلام، لذا يمكنهم مشاهدته بعد 50 عامًا بسهولة، لن أكون هنا للأسف، لكن هاجريد سيظل موجودًا».

تفاصيل وفاة بطل فيلم هاري بوتر

لم يتم الكشف عن السبب الرئيسي لوفاة بطل فيلم هاري بوتر، روبي كولترين، إلا أنه كان في حالة صحية سيئة خلال العامين الماضيين، قبل أن يتوفى في مستشفى قريب من منزله.

«موهبة استثنائية».. النجوم ينعون وفاة بطل فيلم هاري بوتر

وحرص عدد كبير من الفنانين على نعي وفاة بطل فيلم هاري بوتر، من بينهم دانيال رادكليف بطل سلسلة «هاري بوتر»، ووصف الراحل روبي كولترين بـ «أحد أطرف الأشخاص الذين قابلتهم على الإطلاق»، خلال بيان صحفي: «لدي ذكريات عزيزة بشكل خاص عنه وهو يحافظ على معنوياتنا وكان يروي القصص، ويطلق النكات للحفاظ على الروح المعنوية، أشعر بأنني محظوظ بشكل لا يصدق لأنني التقيت به وعملت معه، وحزين للغاية لوفاته.. لقد كان إنسانا وممثلًا رائعًا»، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

وكتبت إيما واتسون، كلمة مؤثرة عن وفاة بطل فيلم هاري بوتر، في تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام»، «كان روبي بمثابة عم مرح بالنسبة لي، ولكن الأهم من ذلك كان يهتم بي بشدة ويتعاطف معي، كانت موهبته هائلة ويمكنه ملء أي مساحة بتألقه، سأفتقد طيبتك ودفئك وضحكاتك وعناقك، لقد جعلتنا عائلة، وأنك كنت ذلك بالنسبة لنا».

وقالت الكاتبة جي. كي. رولينج مؤلفة سلسلة هاري بوتر، في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» عن الممثل الراحل، «لقد كان موهبة لا تصدق، وكنت محظوظًا للغاية لمعرفته والعمل معه، أبعث بحبي وأحر التعازي لأسرته وعلى رأسهم أبنائه».