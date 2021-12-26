تفاصيل الحلقة الاستثنائية من هاري بوتر في ذكراه العشرين عبر «OSN»

أعلنت شبكة «OSN»، عن عرض واحد من أهمّ الأحداث التلفزيونية المرتقبة لهذا العام، وهي حلقة «العودة إلى هوجوورتس»، التي يجري تقديمها في الذكرى العشرين على انطلاق أفلام هاري بوتر، تكريمًا لإحدى أشهر سلاسل الأفلام في العالم، يوم 1 يناير 2022.

الأول من يناير عرض حلقة هاري بوتر الخاصة

وتروي حلقة «لم الشمل» الخاصة التي تُعرض بعنوان «العودة إلى هوغوورتس»، «Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts»، القصة الرائعة لصناعة السلسلة من خلال المقابلات والحوارات المتعمقة مع أبطال الفيلم، ودعوة المعجبين للاستمتاع برحلة ساحرة عبر إحدى أهمّ سلاسل الأفلام المحبوبة على الإطلاق.

ومن المنتظر أن تغدو الحلقة الخاصة باستعادة الأحداث حدثًا رئيسًا في موسم الاحتفالات، إذ تُعرض على OSN مع اقتراب منتصف الليل من يوم رأس السنة الجديدة، 1 يناير.

OSN تطرح كامل السلسلة المكونة من 8 أفلام

وسوف يشارك نجوم السلسلة، دانيال رادكليف وروبرت جرينت وإيما واتسون، وغيرهم من طاقم التمثيل، إضافة إلى مخرج الفيلم الأول، كريس كولومبوس، في لقاء لم الشمل لمناقشة الأفلام الثمانية بمزيد من التفاصيل، وذلك في هوغوورتس للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لأول أفلام السلسلة «هاري بوتر وحجر الفيلسوف»

حلقة «لم الشمل» التذكارية، تأتي تكريمًا لكل من تأثرت حياته بهذه الظاهرة الثقافية؛ بدءًا من الممثلين الموهوبين وطاقم العمل الذين كرّسوا أنفسهم وأخلصوا بأرواحهم لإبداع هذه السلسلة الاستثنائية من الأفلام، وصولًا إلى المعجبين الذين استمروا في الحفاظ على روح العالم السحري متّقدة طوال 20 عامًا.

وبهذه المناسبة، أعرب نيك فورورد، الرئيس التنفيذي للمحتوى الرقمي والمحتوى في OSN، في بيان، عن سعادته بأن تكون شبكة OSN المنصة الحصرية في الشرق الأوسط التي تعرض الحلقة الخاصة والمرتقبة «العودة إلى هوجوورتس»، التي أكّد أنها «إضافة مهمة إلى مكتبتنا الواسعة من المحتوى المعروض على OSN Streaming».

وأضاف: «أثّرت سلسلة الأفلام الشهيرة هذه في خيالات الملايين حول العالم بشكل لم يسبق له مثيل، ولامست قلوبهم بطريقة مدهشة، وتأتي هذه الحلقة الخاصة لتتيح للمعجبين معايشة لحظات لا تُنسى والتفاعل مع أجواء السحر الرائعة، و إلقاء نظرة حصرية على كواليس هذه السلسلة التي جعلتنا جميعًا نقع في حب هاري وهيرميوني ورون».