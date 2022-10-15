مصرع مسنة صدمها قطار في مركز الواسطى ببني سويف

لقيت سيدة في نهاية عقدها السابع، مصرعها، اليوم السبت، بعدما صدمها قطار قرب مزلقان سكة حديد الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وحُرر محضر بالحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بوفاة سيدة صدمها قطار شمال بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بمصرع سيدة إثر اصطدام قطار الصعيد بها قرب مزلقان سكة حديد الواسطى.

ووجَّه مدير الأمن بنقل جثة المتوفية إلى المشرحة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين أن المتوفية تدعى «هانم . أ . م . ع»، 67 سنة، وتقيم في مركز العياط في محافظة الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن، وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث كشف ملابسات الحادث وظروفها وملابساتها.

يشار إلى أن محافظة بني سويف قد شهدت صباح اليوم السبت، حادث انقلاب دراجة نارية بطريق قرية الدير بمركز بني سويف، أسفر عن إصابة إثنين جرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.