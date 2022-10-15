نعومي واتس: سيرشا رونان الأقرب لتقديم سيرتي الذاتية في عمل فني

كشفت النجمة الأمريكية نعومي واتس، عن الممثلة التي ترى أنها الأجدر لتجسيد سيرتها الذاتية في عمل فني، ووقع اختيارها على سيرشا رونان، قائلة: «هي رائعة في كل ما تفعله»، وجاء ذلك خلال العرض الأول لمسلسل «The Watcher»، الذي بدأ عرضه على منصة «نتفليكس»، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية حول زوجين يتعرضان للمطاردة من شخص مجهول.

وقالت نعومي واتس، إن الشرط الأبرز بالنسبة لها أن تكون الممثلة التي تقدم سيرتها الذاتية صغيرة في السن، وهو ما ينطبق على سيرشا رونان البالغة من العمر 28 عاما، والتي حصلت على العديد من الترشيحات لجوائز الأوسكار وعدد من الجوائز الأخرى من بينها جائزة جولدن جلوب أفضل ممثلة في فيلم كوميدي عن دورها في فيلم «Lady Bird» عام 2018، ولكنها لم تقدم أي أعمال سيرة ذاتية في مسيرتها على عكس «واتس» التي جسدت شخصية الأميرة ديانا في فيلم السيرة الذاتية «Diana» لعام 2013، وفقا لما نشرته مجلة «بيبول الأمريكية».

تفاصيل مسلسل «The Watcher»

وتعود نعومي واتس لتقديم شخصية حقيقية في مسلسلها الأحدث مسلسل «The Watcher»، ضمن سلسلة الجرائم الحقيقية على «نتفليكس»، حيث تلعب دور «نورا برانوك»، ويعرض المسلسل في 7 حلقات، ويروي قصة عائلة تنتقل إلى منزل جديد وسرعان ما يتعين عليها التعامل مع رسائل غامضة يرسلها أحد الجيران الذي يطلق على نفسه اسم «المراقب».

نعومي واتس تتحدث عن تجسيد شخصية نورا برانوك في مسلسل «The Watcher»

وعن تقديمها للشخصية، قالت الممثلة الأمريكية: «جزء من سبب رغبتي في القيام بذلك هو أنني شعرت أن هذه القصة يمكن أن تكون قصة أي شخص، كلنا نحب فكرة العثور على منزل أحلامنا، ثم عندما تحصل عليه أخيرًا لا تسير الأمور بالطريقة التي تريدها»، وتابعت: «كانت قادرة على التواصل مع نورا على المستوى الإنساني خاصة مع كوني أم لطفلين، أنت دائما تشعر بالهلع بشأن سلامة أطفالك».

وقالت عن عملية تطوير الشخصية، إن على عكس الأدوار التي لعبتها في الماضي لم تكن بحاجة إلى الوصول إلى شخص من الحياة الواقعية للحصول على المزيد من المعلومات عن الشخصية، موضحة: «الأمر مختلف في كل مرة تلعب فيها دور شخص حقيقي، فأنت تريد التواصل معه، أو أن تبحث عنه على الإنترنت فقط، لا سيما فيما يتعلق كيف يتحدثون وكيف يتكلمون، وكيف يتصرفون، ولكننا لم نكن نعرف الكثير عن هذه العائلة».