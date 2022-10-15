12 توصية لمؤتمر «التغيرات المناخية» في جامعة كفر الشيخ

خرجت توصيات مؤتمر «التغيرات المناخية والحاجة إلى نهج عالم واحد صحة واحدة»، الذي نظمته جامعة كفر الشيخ اليوم السبت، بمشاركة عدد من كليات الجامعة، بينها كلية الطب وطب الفم والأسنان والصيدلة والتمريض والطب البيطري والعلاج الطبيعي، وكليتي الزراعة وعلوم الثروة السمكية والمصايد، وذلك داخل أحد الفنادق بمدينة الغردقة، بإشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعه كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب، ومقرر عام المؤتمر الدكتور حسن يونس.

أهمية انعقاد المؤتمر

بينما أشار الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في بيان، أن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام جامعة كفرالشيخ بقضية المناخ، والمساهمة في تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.

الأبحاث المقدمة بالمؤتمر

وقال «دسوقي»، إنه تم تقديم 64 بحثا علميا خلال عدد من جلسات المؤتمر، كما تم عرض عدد 66 بوسترا لأبحاث علمية موزعة على جلستين بإجمالي 130 بحثا علميا منشورة من خلال مجلتين عالميتين إحداهما طبية والأخرى بيطرية زراعية ذات معامل تأثير على قاعدة بيانات «Web of Science, ISI».

توصيات مؤتمر جامعة كفر الشيخ

بينما أوضح أن التوصيات التي خرج بها المشاركون في المؤتمر كما يلي:

- حث منظمات المجتمع المدني على بذل المزيد من الجهد لبناء مستقبل أفضل أخضر وصحي قادر على التكيف مع المتغيرات المناخية.

- تفعيل دور الجامعات في تثقيف وتوعية المجتمع عن الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية وطرق مجابهتها والتكيف معها في شتى المجالات.

- التوسع في المكافحة البيولوجية بدلا من الكيميائية للمحافظة على صحة الإنسان والحيوان.

- ضرورة الوقوف على الأمراض المشتركة التي قد تنتج من التغيرات البيئية والمناخية.

- تشجيع تحول المجتمعات الجامعية إلى جامعات خضراء خالية من الانبعاثات الكربونية.

- التخطيط لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية لسلامة الأمن الغذائي والصحة العامة.

- حث المنظمات الدولية المانحة لمضاعفة التمويل لدعم القضايا الصحية والمناخية.

- توجيه البحث العلمي للوصول إلى بدائل أعلاف غير تقليدية للحيوانات والدواجن والأسماك.

- وضع مجموعة من الضوابط للحد من اعتداء الإنسان على الطبيعة ولمكافحة التصحر.

- تطوير وتحسين الأصول الوراثية الحيوانية حفاظا على التنوع الحيوي وحماية للأمن الغذائي المصري.

- إعداد خريطة صحية للأمراض الناتجة عن التغيرات المناخية لاتخاذ خطوات جادة لبناء نظام يدعم اتخاذ القرار على مستوى الرعاية الصحية.

- تطبيق تكنولوجيا النانو لرفع الكفاءة المناعية وتحسين الصحة العامة.