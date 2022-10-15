«النقل الدولي»: الاهتمام باللوجيستيات يهيىء لطفرة كبيرة في الاستثمارات

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الحكومة المصرية اهتمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بتطوير اللوجيستيات، وإقامة العديد من المناطق اللوجيستية في الكثير من المحافظات المختلفة، باعتبارها عصب عمليات الإنتاج والتوزيع لأي دولة.

وذكر «السمدوني»، أهمية تحديد ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع اللوجيستيات في مصر، سواء في الموانئ المصرية أو الطرق الرئيسية وأماكن التخزين.

وشدد سكرتير شعبة النقل الدولي، في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة الارتقاء باللوجيستيات سريعا، لضمان بيئة أفضل لممارسة الأعمال، إلى جانب تهيئة المناخ لاستقبال الطفرة المتوقعة فى حجم الاستثمارات والمشروعات الجديدة.

إنشاء مناطق لوجستية ضمن محور قناة السويس يساهم في زيادة الاستثمار

وأكد «السمدوني»، أن اللوجستيات تساهم في إحكام السيطرة على سلاسل الإمداد التي تغطي العالم، عن طريق تجميع إدارة أنشطة النقل والتخزين والتوزيع، وتكنولوجيا المعلومات تحت سيطرة واحدة وإدارة واحدة، بما يضمن سرعة تدفق الامداد بأرخص تكلفة وأعلى كفاءة، وهو ما نحتاجه الآن في ظل التوتر المحيط بالعالم والذي أدي إلي توقف سلاسل الامداد العالمية.

وقال، إن إنشاء مناطق لوجستية ضمن مشروع محور قناة السويس، من الممكن أن يساهم بشكل كبير في زيادة الدخل، وزيادة الاستثمار والتشغيل، وإعادة توزيع السكان من خلال التوسع العمراني، وغيرها من الآثار الاقتصادية للمناطق اللوجستية، وسينقل مصر نقلة كبيرة في مجال اللوجيستيات نظرا لما يتمتع به المكان من شهرة واسعة وعدد كبير جدا من حركة النقل البحري العالمية، حيث تتسم منطقة قناة السويس بأنها منطقة واعدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار سكرتير شعبة النقل الدولي، إلى أن ذلك مرهون بمجموعة من العوامل، أبرزها الموقع الجغرافي لمصر ويمثل أهم ميزة تنافسية لمصر وهي لم تستغل بحق حتى الآن، ويتمتع محور قناة السويس بإمكانيات اقتصادية ضخمة، تتطلب نظام متكامل من الاستثمارات والحوافز الحكومية، مما يدفع القطاع الخاص لاقتحام مجالات التنمية في هذا الإقليم، كما تتميز مصر بتوافرالأيدي العاملة الكثيفة والرخيصة نسبيا،ً كأكبر قوة عمل موجودة في المنطقة العربية، مع وجود قدرات تدريبية للعمالة يمكن أن تؤهلها للعمل بكفاءة في المنطقة.

الاستقرار السياسي والأمني

وأضاف سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، أن الاستقرار السياسي والأمني في مصر من أهم عوامل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والاقتصاد المصري به الكثير من مقومات النجاح التي يمكن أن تخرج به من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.

وأشاد «السمدوني» بالمشروعات الجديدة التي تم إنشائها بتعليمات وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعتبر مقوم جديد لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة قناة السويس مثل "مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشروع تطوير وتنمية المناطق الصناعية بمحور قناة السويس، مشروعات الأنفاق أسفل قناة السويس، و مشروع الاستزراع السمكي، ومشروع تنمية شرق بورسعيد.

وأوصي سكرتير شعبة النقل واللوجيستيات، بضرورة وضع استراتيجية واضحة لتنفيذ المشروعات اللوجستية، بالتزامن مع تطوير البنية الأساسية في محور تنمية قناة السويس، وأيضا ضرورة وضع التشريعات التي تضمن سهولة إجراءات الاستثمارات والحصول على تراخيص المشروعات.

كما أكد على أهمية العمل على استغلال الموقع الجغرافي بإقامة منطقة عالمية حرة، للصناعات اللوجستية في منطقة قناة السويس وتطوير المناخ الاقتصادي وتحديثه بالديناميكية والحيوية والقدرة على المنافسة، وتوفير المناخ الضريبي المشجع لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.