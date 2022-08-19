شعبة النقل الدولي بـ«تجارية الإسكندرية» تكرم قيادات جمارك مطار القاهرة

استضافت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بمحافظة الإسكندرية، وفدا من قيادات مصلحة الجمارك، وتطرق اللقاء إلى سبل دعم العلاقات بين الشعبة ومصلحة الجمارك، لما تقوم به المصلحة بدور كبير خلال الفترة الأخيرة، لدعم النقل الدولي واللوجستيات والعاملين بالقطاع، بالإضافة إلى التأكيد على الدور الكبير الذي قام به قيادات المصلحة وتحديدا فيما يخص نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية.

حل كل مشكلات القيادات والعاملين في مجال النقل الدولي واللوجستيات

وكرَّم مجلس إدارة الشعبة ولجنة الشحن الجوي برئاسة محمد أحمد، قيادات مصلحة الجمارك المسؤولة عن نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية، لما بذلوه من جهد عظيم في الآونة الأخيرة لتسهيل كل الإجراءات والمعلومات وحل كل المشكلات التي واجهت القيادات والعاملين في مجال النقل الدولي واللوجستيات، حيث أشارت الشعبة إلى أن التكريم يأتي إيمانا منا بالدور الحيوي الذي قام به مسؤولو مصلحة الجمارك في تسهيل وتوفير كل المعلومات لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية، وهو ما يخدم الاقتصاد الوطني ويتماشى مع رؤية القيادة السياسية.

يأتي ذلك فيما كرمت الشعبة المدير التنفيذي لشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالقاهرة عاطف عبد السلام بعد انتهاء فترة عمله لدوره الكبير الذي قام به في الفترة الأخيرة ومساندة الأعضاء العاملين بالقطاع على مدار سنوات عديدة.

وفي تصريح له أفاد وليد حسين محمد، المدير العام للمكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، بأن المجتمع التجاري هو العامل الحاسم في دعم أي قرارات تتخذها المصلحة نظراً لمرونته وتفهمه للتغيرات التي تناسب الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن وزير المالية شدد على ضرورة التنسيق الكامل مع القطاع الخاص وممثلي النقل الدولي واللوجستيات والعاملين بقطاع النقل لتحقيق المرجو منه، مضيفاً أن هناك العديد من التحديات التي تمت مواجهتها أثناء تطبيق النظام استطعنا التغلب عليها من خلال الشراكة مع العاملين بقطاع النقل الدولي واللوجستيات، وتحديدا شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات.

وأكد "حسين" أن هناك مزيدا من التطوير سيتم في المستقبل على نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية، بسبب اللقاءات التي تمت بين الطرفين ممثلي الجمارك وممثلي النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية، والعاملين بقطاع النقل الدولي، مضيفاً أن الدعم من وزير المالية والرئيس عبد الفتاح السيسي هو سبب رئيسي لنجاح كل المجهودات.

مكي: التحول لنظام كامل إلكتروني يمثل نقلة نوعية تضمن لقطاع النقل الدولي واللوجستيات تطورا هائلا وملحوظا في القريب

من جانبه، قال وليد مكي معاون رئيس المصلحة، إن الارتقاء والتحول لنظام كامل إلكتروني هو نقلة نوعية تضمن للقطاع النقل الدولي واللوجستيات تطورا هائلا وملحوظا في القريب العاجل، فيما كرمت الشعبة وليد حسن مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك، وأحمد عبد المحسن الشهاوي مدير عام جمارك الصادرات، وهالة عبد الواحد مدير الإدارة المركزية مستشار رئيس المصلحة، ومحمد حسين مدير عام جمارك الطرود البريدية بالإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية.

وكان في استقبال الحضور لفيف من أعضاء مجلس إدارة الشعبة على رأسهم الدكتور صلاح الصادق والدكتور طارق أبوالنور عضوي مجلس الإدارة ومحمد أحمد رئيس لجنة الشحن الجوي وعدد من أعضاء اللجنة وأعضاء الجمعية العمومية للشعبة.

أحمد: استعداد المتعاملين للتطبيق قبل حلول موعد التطبيق بأكثر من شهر

وقال محمد أحمد رئيس لجنة الشحن الجوي، إن التعاون بين قيادات الجمارك بمطار القاهرة، وأعضاء الشعبة ممثلا في لجنة الشحن الجوي، قد أثمر أن استعداد المتعاملين للتطبيق قبل حلول موعد التطبيق بأكثر من شهر، الأمر الذي يؤكد ثقة القطاع في نجاح المنظومة.

وأكد صلاح الصادق، عضو مجلس الإدارة أن مجلس الإدارة، دعم بكامل قواه مشروع التسجيل المسبق وكان من أول اهتمامات المجلس، بقيادة المهندس مدحت القاضي.

وأضاف "أبوالنور" أن هناك دعما تلقته الشعبة من أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، مشيدا بدور لجنة التدريب في تدريب كل العاملين للاستعداد لتطبيق النظام، كما حضر الندوة أحمد عبد الواحد رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالغرف التجارية وعضو الشعبة.