وزير الاتصالات: مباحثات مع كبرى الشركات العالمية لجذب الاستثمارات إلى مصر

عقد الدكتور عمرو طعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مباحثات مهمة مع عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ناقش خلالها فتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. جاء ذلك فى ختام زيارة "طلعت" لدبي، التي استمرت لمدة يومين للمشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر "جيتكس جلوبال"، إذ التقى وزير الاتصالات مع وجيتيش باجدا رئيس شركة أماوزن ويب سيرفيسز في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وجيتيش: لدينا اهتمام متزايد بالسوق المصرية والإفريقية

وخلال اللقاء؛ أعرب وجيتيش باجدا، عن اهتمام الشركة المتزايد بالسوق المصرية والإفريقية، وشهد اللقاء استعراض خطط الشركة لزيادة استثماراتها في مصر، من خلال إقامة مراكز بيانات وسحب حوسبية، فضلًا عن التوسع فى برامج التدريب والتنمية البشرية، كما بحث "طلعت" مع وفد من شركة انتل العالمية برئاسة موريتس تيشلمان نائب رئيس الشركة والمدير العام للمبيعات والتسويق في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا؛ سبل تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعى وصناعة الإلكترونيات.

وخلال اللقاء، جرى استعراض أبرز ملامح استراتيجية الشركة، وجهودها في بناء القدرات بمجال الذكاء الاصطناعي، من خلال الأكاديمية الخاصة بها؛ إذ جرى بحث سبل التعاون في هذا المجال في ضوء حرص الدولة المصرية على تبنى التقنيات الحديثة وإعداد الكفاءات المتخصصة القادرة على تطويعها لخدمة المجتمع.

كما عقد وزير الاتصالات، اجتماعا مع رام راماشاندران نائب أول الرئيس ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة تك ماهندرا؛ لبحث التعاون مع الشركة ومساهمتها في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في مصر، ومنها مشروع "أحمس" الذي يهدف لإعادة هيكلة المنظومات البرمجية لمعظم الجهات الحكومية، وناقش اللقاء إمكانية إنشاء مركز خدمات للشركة في مصر لخدمة عملائها بمجال تكنولوجيا المعلومات في مختلف الأسواق التي تعمل بها حول العالم.

مناقشة الخطط المستقبلية للتوسع في استثمارات الشركة

كما التقى "طلعت" مع نطونيو ميزا نائب أول رئيس مركز خدمات العملاء المتقدمة لشركة أوراكل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا؛ لمناقشة سبل تنمية استثمارات الشركة في مصر والتوسع في نشاط مركزها لخدمات التعهيد بمصر، كذلك التقى مع "كي اس كومار" المدير التنفيذي للعمليات بشركة ساذرلاند العالمية المتخصصة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، وأحمد ريحان المدير العام لشركة ساذرلاند مصر؛ وتناول اللقاء مناقشة خطط الشركة المستقبلية للتوسع فى استثماراتها، وبحث آليات تعزيز التعاون المستقبلي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.