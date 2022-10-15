أستاذ صحة عامة تكشف أهمية غسل اليدين باستمرار.. يقي من العدوى

تحتفل الدول في 15 أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي لغسل اليدين، ويهدف إلى التوعية بأهمية نظافة اليدين للوقاية من الفيروسات المختلفة، وفي هذا الإطار، نستعرض مجموعة من النصائح المهمة بشأن غسل اليدين.

وقالت الدكتورة مايسة شوقي، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، إن أهم مبادئ النظافة الأسياسة التي تدعو بها منظمتي الأمم المتحدة والصحة العالمية العالم بأكمله للالتزام بها، هي غسل اليدين قبل الأكل وبعده، موضحة أن السبب في غسل اليدين بعد الأكل غرضه التخلص من بقايا الطعام التي من الممكن أن تصبح سببًا لتكون الأتربة ومصدر لنقل العدوى فيما بعد.

غسل اليدين قبل الأكل وبعده

وأضافت أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» مع المذيعة داليا أشرف عبر فضائية «DMC»، أنه يجب غسل اليدين قبل الأكل وبعده، إلى جانب غسلها بعد استخدام دورات المياه، مؤكدة أن الهدف من اليوم العالمي لغسل اليدين توعية المواطنين بأهمية تلك الثقافة للوقاية من الأمراض والعدوى.

أي نوع من الصابون سيؤدي الغرض منه

وتابعت «مايسة» أنه لا يوجد عدد مرات محددة لغسل اليدين في اليوم، لكن يجب غسل اليدين قبل أي نشاط يقوم به المواطن وبعده، مشيرة إلى أن أي نوع من الصابون سيؤدي الغرض منه، ولكن إذا كان الشخص مريضًا يُفضل استخدام الصابون الصحي كالجلسرين وغيره، مؤكدة ضررة الحفاظ على نظافة الأظافر خاصة لدى الأطفال.

ويأتي اليوم العالمي لغسل اليدين في 15 أكتوبر من كل عام، ويهدف إلى إدراك المواطنين أن غسل اليدين أحد أكثر الإجراءات فعالية التي يمكننا اتخاذها للحد من انتشار مسببات الأمراض، ومنع حدوث العدوى.