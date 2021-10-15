دور غسل اليدين في تقليل الإصابة بكورونا في يومه العالمي

منذ تفشي مرض فيروس كورونا تضاعفت أهمية غسل اليدين عشرة مرات فالنظافة الشخصية أصبحت ضرورية لصحة العامة، كما أن غسيل اليدين أنقذ العديد من الأرواح التي لا حصر لها مع منع الأمراض الفيروسية والإنفلونزا، ويجري الاحتفال بيوم 15 أكتوبر باعتباره اليوم العالمي لغسل اليدين لخلق الوعي وتقدير أهمية نظافة اليدين بشكل أفضل في الحفاظ على سلامتنا وصحتنا، وفقا لتقرير جرى نشره على موقع «thehealthsite».

نصائح حول كيفية تطهير الأيدي بشكل صحيح

اغسل يديك دائما قبل تحضير الطعام أو رعاية المريض أو معالجة الجروح أو عند وضع العدسات اللاصقة أو إزالتها، بالإضافة إلى عند استخدام المرحاض العطس والسعال.

ماذا يعني غسل اليدين؟

وفقًا لـ WaterAid، وهي منظمة دولية غير هادفة للربح تعمل على جعل المياه النظيفة والمراحيض اللائقة والنظافة الجيدة أمرا طبيعيا للجميع، يتم فقدان العديد من الأشخاص كل عام بسبب الأمراض المرتبطة بالمياه ونقص نظافة اليدين.

وفقًا لبعثة الصحة الوطنية الهندية، يموت حوالي ألف طفل في الهند كل عام بسبب الإسهال، والذي يمكن أن ينخفض ​​بنسبة 40% بمجرد غسل اليدين، وفقا لليونيسيف.

غسل اليدين يقلل الإصابة بالفيروسات بنسبة تصل إلى 20%

يمكن أن تقلل نظافة اليدين من عدد المرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي بنسبة تتراوح بين 29% إلى 57%، يمكن تقليل عدد الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بنسبة 58%، بالإضافة إلى أن هذه العادة الصحية البسيطة تساعد في تقليل أمراض الجهاز التنفسي والالتهابات بنسبة تتراوح بين 16% إلى 21%.

كم من الوقت يجب على المرء أن يغسل يديه؟

عندما تكون يداك غير نظيفتين بشكل واضح، قبل الأكل ، وبعد العطس، يجب على المرء أن يغسل يديه جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

ما هي الطريقة الصحيحة لغسل يديك؟

لضمان اتخاذ القرارات والإجراءات الصحية طوال حياة الشخص، من الضروري إنشاء عادات صحية في مرحلة الطفولة، وتتمثل هذه العادات في اتباع هذه الخطوات للتخلص من الجراثيم:

- بلل اليدين باستخدام مياه جارية باردة أو دافئة.

اغسل اليدين بالصابون، ويفضل أن يكون سائلا، وافركهما معا لمدة 20 ثانية تقريبا، افرك ظهر اليدين والمعصم وبين الأصابع وتحت الأظافر من بين مناطق أخرى.

- شطف اليدين جيدا

جفف يديك بمنشفة نظيفة أو اتركها تجف في الهواء.

صابون اليدين والماء يتفوق على المعقم

تعتبر معقمات اليدين التي تحتوي على الكحول مفيدة ضد بعض الفيروسات (مثل كورونا)، ولكنها ليست مفيدة ضد التهاب المعدة والأمعاء، ما يستلزم نظافة اليدين.