تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد المنستيري.. وغياب 11 لاعبا

يبحث جمهور القلعة الحمراء عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام فريق الاتحاد المنستيري، في مباراة إياب دور 32 المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي تقام اليوم السبت، إذ يفتقد المارد الأحمر جهود 11 لاعبا في اللقاء.

ووفقا لآخر تدريبات المارد الأحمر استعدادا لهذه المواجهة، فمن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري مكونا من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - أحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - برونو سافيو - شادي حسين.

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