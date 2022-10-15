«المبادرات الوطنية لتغير المناخ»: مؤتمر «cop 27» أهم حدث في التاريخ المعاصر

قال الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان وأستاذ البيولوجي وصحة البيئة ومؤسس تحالفات المبادرات الوطنية لتغير المناخ، إنه لو لم يكن هناك خطوات استباقية في الأمن الغذائي المصري منذ عام 2014، خاصة المحاصيل الحقلية الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، فإن حالنا كان سيصبح صعبًا اليوم.

لدينا مخزون استراتيجي 6 أشهر من القمح

وأضاف «القاضي» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد: «لدينا مخزون استراتيجي 6 أشهر من القمح، وبالنسبة للذرة الصفراء، نحن لا نزرع أكثر من مليون فدان، حصيلتا 3 ملايين أردب، ولكن نحتاج إلى 12 مليون أردب ذرة صفراء».

وتابع مؤسس تحالفات المبادرات الوطنية لتغير المناخ، أن استيراد الغلال الخاصة بتغذية الإنتاج الداجني أدى إلى الارتفاع الرهيب في أسعار البيض واللحوم: «إذا كان هناك اقتصاد قوي ووعي من الشعب فإن الوضع سيتغير»، مشيرًا إلى أن الدول الكبرى لديها إمكانيات كبيرة تمكنها من التصدي للتغيرات المناخية وآثارها الخطيرة.

مؤتمر cop 27 أهم حدث في التاريخ المعاصر

وأكد «القاضي» أن مؤتمر cop 27 أهم حدث في التاريخ المعاصر، مشيرًا إلى أنه نقطة فاصلة في حياة المصريين، ليس فقط لشعور العالم بالأمن والأمان الموجود في مصر، ولكن لوجود 120 دولة في قمة واحدة.