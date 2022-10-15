«ندى» ست بـ100 راجل.. اشتغلت دليفري على سيارتها لتوفير نفقات 3 أطفال

الأعباء اليومية تزداد عليها شيئًا فشيئًا، منذ رحل زوجها وتحاول «ندى» جمع شتات نفسها للإنفاق على أطفالها الثلاثة، لتقرر تحويل سيارتها لدليفري، كي تزيد من الدخل المادي يوميًا مع عملها كموظفة في محافظة الإسماعيلية.

الأم لديها 3 أطفال أعمارهم 10، 12، و4 سنوات

تحكي ندى حسن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح» مع المذيعة داليا أشرف عبر فضائية «DMC»، أنها حاولت كثيرًا البحث عن فرص عمل أخرى ولكن باءت محاولاتها بالفشل بسبب المواعيد وبعض الشروط الأخرى، إلى جانب عدم قدرتها على التوفيق بين الشغل والبيت، خاصة أنه لديها 3 أطفال أعمارهم 10، 12، و4 سنوات.

وتابعت «ندى»، أنها تعمل بنظام العقود اليومية التي تكون رواتبها ضعيفة ولا تكفي مصاريف المعيشة اليومية، مضيفة أن الراتب الثابت من عملها تضعه في قيمة إيجار السكن.

«ندى»: بوصل أي نوع من المشغولات

وأوضحت الأم، أن وظيفتها كدليفري تعتمد على نقل أي نوع من المشغولات إلى جانب الطعام وغيره من الطلبات، شاكرة الأسر التي تتعاون معها، مشيدة بدور البرنامج في دعمها وتسليط الضوء على حالتها.